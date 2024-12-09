В гипермаркетах Московской области стартовала благотворительная акция «ДоброЁлка»

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В гипермаркетах Подмосковья началась ежегодная акция «ДоброЁлка», цель которой — подарить радость детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Любой желающий может стать волшебником, исполнив мечту ребёнка, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Чтобы принять участие в акции, необходимо до 22 декабря посетить один из магазинов «Глобус», найти новогоднюю ёлку и выбрать открытку с желанием ребёнка. После этого нужно купить подарок, который указан в письме, и передать его сотрудникам магазина.
«Подарки будут переданы детям, подопечным 8 благотворительных организаций в Подмосковье. Только в прошлом году было собрано 887 подарков, а в этом году на елку размещено рекордное количество писем, значит помочь детям будет возможность у каждого желающего», — сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули важность благотворительных акций, проводимых в торговых центрах и гипермаркетах в преддверии Нового года. Участвуя в акциях, люди могут оказать поддержку нуждающимся и проявить заботу о них.
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