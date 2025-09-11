В ГКБ Междуреченска проверили ход ремонтных работ и подготовку к морозам

11 сентября 2025, 10:27

Фото: iStock/Lex20

Глава Междуреченска Кемеровской области Павел Камбалин приехал с проверкой в городскую больницу, чтобы оценить ход ремонтных работ и подготовку здания к сибирским морозам. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, Камбалин совместно с подрядчиком, а также представителями управления капитального строительства и технических служб осмотрел медучреждение и дал распоряжение ускорить работы, поскольку сроки их завершения сдвигать нельзя.





«Осмотрели и тепловой узел — от него зависит надёжное отопление всего здания. В повестке остаётся строительство тёплого перехода, который соединит поликлинику, диагностический центр и стационары в единый комплекс», — отмечается в материале.

