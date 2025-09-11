В ГКБ Междуреченска проверили ход ремонтных работ и подготовку к морозам
Глава Междуреченска Кемеровской области Павел Камбалин приехал с проверкой в городскую больницу, чтобы оценить ход ремонтных работ и подготовку здания к сибирским морозам. Об этом сообщает «Сiбдепо».
По данным издания, Камбалин совместно с подрядчиком, а также представителями управления капитального строительства и технических служб осмотрел медучреждение и дал распоряжение ускорить работы, поскольку сроки их завершения сдвигать нельзя.
«Осмотрели и тепловой узел — от него зависит надёжное отопление всего здания. В повестке остаётся строительство тёплого перехода, который соединит поликлинику, диагностический центр и стационары в единый комплекс», — отмечается в материале.
Отмечается, что теперь процесс ремонтных работ будет находиться на постоянном контроле администрации города.
Тем временем в столице до конца октября должны проверить шесть тысяч автобусов АО «Мострансавто» на предмет готовности к зимнему сезону. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«С наступлением холодов в салоне автобуса должно быть тепло, стекла — не запотевать, а двери — легко открываться. Чтобы поездки для пассажиров оставались комфортными и безопасными зимой, Мострансавто проводит плановую подготовку всего линейного парка к осенне-зимнему сезону», — говорится в сообщении.
Основное внимание будут уделять исправности подачи тепла в салон, а также световых приборов, стеклоочистителей и омывателей лобового стекла.