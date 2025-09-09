Губернатор Воробьёв оценил готовность Подмосковья к зиме более чем в 95%
Общая готовность Подмосковья к отопительному сезону сейчас превышает 95%. В регионе начинаются пробные топки, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В Подмосковье стартуют пробные топки – важный этап подготовки к отопительному сезону. Проверяем надёжность котельных, тепловых пунктов и сетей, которые активно обновляем. В этом году мы реализуем масштабную программу модернизации. Обновим почти 350 км теплосетей, около 200 котельных, блочно-модульных котельных и центральных тепловых пунктов. Устанавливаем датчики и системы дистанционного мониторинга. Теперь неисправности можно увидеть и устранить оперативно. Сейчас общая готовность региона к отопительному сезону – более 95%», – отметил глава региона в своём Telegram-канале.
Паспорта готовности к отопительному сезону, по словам Воробьёва, получил 91% многоквартирных домоа.
«Оставшиеся работы завершим до 15 сентября. Также готовы 848 аварийных бригад, более 2 тыс. единиц спецтехники и 1,3 тыс. единиц спецоборудования», – добавил губернатор.
Он рассказал, что в Лыткарине модернизируют 18 объектов – 13 участков сетей, четыре центральных тепловых пункта и котельную №1. Там уже заменили котёл, второй находится на ремонте. По завершении работ на всех объектах надёжность теплоснабжения повысится для 47 тыс. жителей города.
«В Лыткарине также реконструируем очистные сооружения. Готовность составляет 94%. Рабочие завершают пусконаладку. Положительные изменения почувствуют около 70 тыс. жителей», – добавил Воробьёв.
Сейчас работы идут на ул. Парковой, где меняют километровый участок трубопровода от котельной. Неудобств для жителей нет – новый трубопровод прокладывают параллельно действующему, чтобы в случае аварии быстро переключить тепло. Это повысит надёжность теплоснабжения для 36 тыс. жильцов 150 домов, то есть почти половины города. Работы закончат к 20 октября, в ноябре запустят объект, а весной будущего года территорию над трассой благоустроят.
Воробьёв также анонсировал начало строительства в следующем году в округе нового водовода. Его запуск улучшит водоснабжение для 66 тыс. человек и 333 МКД.