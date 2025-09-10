В Серпухове обсудили подготовку жилфонда к отопительному сезону

10 сентября 2025, 19:00

Видео: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду и соответствующий рейтинг управляющих компаний стали главными вопросами еженедельного оперативного совещания в Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.