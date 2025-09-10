В Серпухове обсудили подготовку жилфонда к отопительному сезону
Видео: пресс-служба администрации г. о. Серпухов
Подготовка жилищного фонда к отопительному периоду и соответствующий рейтинг управляющих компаний стали главными вопросами еженедельного оперативного совещания в Серпухове. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Всего в муниципалитете – 1783 многоквартирных домов. В центре внимания было устранение замечаний, сделанных Министерством чистых дел Подмосковья. Это один из главных критериев рейтинга управляющих организаций.
Остальные критерии включают отсутствие задолженности перед поставщиками ресурсов, полноту информации в ГИС ЖКХ, наличие общедомовых приборов учёта, отсутствие жалоб на контейнерные площадки.
Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко вместе с представителями УК разобрал проблемы организаций, находящихся в «красной зоне». Все мероприятия по подготовке к отопительному периоду должны быть завершены в срок – до 15 сентября.
Читайте также: