17 февраля 2026, 18:23

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

С 20 по 24 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская акция «Нашим Героям», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Инициатором выступает Росмолодежь при участии федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.