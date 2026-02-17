С 20 по 24 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская акция «Нашим Героям»
С 20 по 24 февраля 2026 года в России пройдет Всероссийская акция «Нашим Героям», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Инициатором выступает Росмолодежь при участии федеральных и региональных органов власти, общественных и некоммерческих организаций.
Акция направлена на поддержку защитников Отечества, укрепление связи поколений и формирование чувства общенационального единства. Основная цель — выразить благодарность военнослужащим, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, а также мотивировать граждан к проявлению ответственности, патриотизма и сохранению исторической памяти.
В рамках акции запланированы адресная помощь демобилизованным военнослужащим, просветительские встречи с ветеранами, онлайн-флешмоб #НашимГероям, сбор гуманитарной помощи, возложение цветов к памятникам, экскурсии для молодежи на промышленные предприятия и показы тематических видеоинтервью. К участию приглашаются органы власти, образовательные организации, волонтеры и жители всех регионов страны.
