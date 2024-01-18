В главном храме Вооружённых Сил России проведут крещенское богослужение

Видео: пресс-служба главного храма ВС РФ
Торжественные мероприятия, включая богослужения и освящение купели, проведут в главном храме ВС России в подмосковном парке «Патриот», сообщает пресс-служба храма.
«Освящение купели состоится после богослужения в ночь на 19 января у Южных врат. Рядом с купелью будут палатки с обогревом для переодевания», — говорится в сообщении.
19 января в девять утра в храме состоится праздничная литургия, её проведёт викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност. После службы будет совершён чин освящения воды.
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