В голосовании по благоустройству приняли участие уже около 500 тысяч человек

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«По состоянию на 13:00 понедельника, 18 марта, на сайте проекта проголосовали более 477 тысяч человек», — отмечается в сообщении.Отдать свой голос за ту или иную территорию может любой желающий старше 14 лет. Объекты, набравшие максимальное число голосов, пойдут в программу по благоустройству на 2025 год.
Голосование проводится на платформе gorodsreda.ru, оно продлится до 30 апреля.
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