В Подмосковье стартовало IV Всероссийское онлайн-голосование по благоустройству

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«По инициативе нашего Президента с 2018 года во всех регионах осуществляется заметная поддержка малым историческим городам. А онлайн-голосование, старт которому мы сегодня даем — это еще одно важное мероприятие, его замечает каждый человек. Благодаря этому Подмосковье имеет возможность каждый год благоустраивать новые объекты.Благоустройства, как известно, много не бывает. Каждый человек хочет видеть опрятным, комфортным и двор, и сквер, и парк — такой, в котором мы сегодня находимся. Хочу сказать спасибо всем нашим неравнодушным жителям, которые голосуют. И, конечно, слова благодарности волонтерам, которые вдохновляют и сопровождают всю эту работу», — поделился Андрей Воробьёв.
«Всего за время реализации этой Президентской программы благоустроено уже более 111 тысяч пространств по всей России, в одном только Сергиевом Посаде — порядка 100 площадок. Вы знаете, что нашим Президентом было принято решение о продлении федеральной программы «Формирования комфортной городской среды» и конкурса лучших проектов до 2030 года. Это очень важно, потому что благоустройство таких пространств чрезвычайно востребовано», — подчеркнул сказал Ирек Файзуллин.
Кроме этого, в этом году предположительно количество участников голосования превысит 800 000 человек.
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