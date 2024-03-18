Жителям Подмосковья напомнили о всероссийском онлайн-голосовании по благоустройству

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства стартовало 15 марта, оно продлится до 30 апреля. Объекты-победители начнут преобразовывать в будущем году, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«Голосование проводится онлайн на платформе za.gorodsreda. Впервые оно было запущено в 2021 году, по итогам были благоустроены уже 74 территории, выбранные жителями», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.В этом году голосование проводится в четвёртый, принять в нём участие может любой житель Московской области старше 14 лет. В этом году от региона представлены 220 территорий, расположенных в 53 городских округах. Это две набережные, семь пешеходных зон, восемь парков и 203 сквера.
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