В голосовании по благоустройству приняли участие более 550 тыс. жителей Подмосковья

Фото: Фотобанк МО/пресс-служба правительства МО
Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства проводится в стране с 15 марта, к полудню понедельника, 25 марта, в голосовании приняли участие уже более 550 тысяч жителей Московской области, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«В этом году в списке от Московской области находится 220 территорий, расположенных в 53 округах региона. Это 203 сквера, восемь парков, семь пешеходных зон и две набережные. (…) Благодаря этому голосованию мы можем видеть, какие территории нам необходимо благоустроить в первую очередь», — отметил глава министерства Михаил Хайкин.Голосование проводится на платформе za.gorodsreda, принять в нём участие может любой житель региона старше 14 лет. Территории, набравшие больше всего голосов, попадут в программу благоустройства на 2025 год. Голосование продлится до 30 апреля.
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