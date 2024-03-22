В Подольске обустроят и отремонтируют более 20 пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
24 пешеходные дорожки планируется проложить и отремонтировать на территории городского округа Подольск, подряд на выполнение данной работы уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет снять деформированное асфальтобетонное покрытие, разобрать бортовые камни, заново заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить бортовые камни и выполнить все прочие необходимые работы по обустройству пешеходных коммуникаций», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 12 миллионов 479 тысяч 23 рубля 20 копеек. Заявки принимаются до 9 апреля. Заказчиком работы выступает комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Подольск.
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