Жители Подмосковья проголосовали за очистку прудов более 10 тысяч раз

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области
За очистку прудов в 2024 году проголосовало уже более 10 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Жители региона голосовали за очистку водоемов в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» на портале «Добродел».
Стоит отметить, что на голосование представлены 58 водоемов в 21 городском округе Московской области. Кроме этого, все желающие ещё могут проголосовать до 15 января 2024 года.
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«Как мы и ожидали, голосование началось очень активно. Уже за первые пять дней в нем приняли участие свыше 10 тысяч жителей региона. Программа «100 прудов и озер» очень востребована и популярна, поэтому число участников, скорее всего, превысит прошлогодние показатели. Жители также активно комментируют ход голосования, под некоторыми водоемами количество сообщений превышает 1000»,— отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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Мира Полтева