Три человека погибли в аварии в Ингушетии
В Назрани в ночь на 17 ноября столкнулись два легковых автомобиля — «Хендай Солярис» и «ВАЗ 21114». После удара отечественный автомобиль загорелся.
Согласно предварительным сведениям, полученным от регионального управления МЧС, в аварии пострадали четыре человека, трое из них погибли до приезда бригады медиков. Сведения о состоянии раненого уточняются.
Сейчас на месте ДТП работают экстренные службы. Специалисты выясняют обстоятельства аварии и устанавливают причины, которые привели к трагедии.
Ранее смертельное ДТП произошло в Свердловской области. По данным местной Госавтоинспекции, виновница инцидента совсем недавно получила водительское удостоверение.
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