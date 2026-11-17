Житель США совершил покушение на знакомую с помощью арахисовой пасты
В США расследуют дело в отношении 68‑летнего Джозефа Канчелларе‑младшего. Мужчину подозревают в умышленном причинении вреда из‑за опасной аллергической реакции.
Как сообщает издание Law & Crime, мужчина отправил знакомой открытку, покрытую арахисовой пастой, хотя знал о её аллергии. Женщина получила синий конверт, а внутри обнаружила поздравительную карточку, испачканную коричневым веществом. Она сразу поняла, что это арахисовая паста, выбросила письмо и тщательно вымыла руки. Тем не менее аллергическая реакция всё же проявилась: на коже возникла крапивница, а неприятные и болезненные симптомы не проходили примерно шесть часов.
Следствие выяснило, что подозреваемый раньше был женат на близкой подруге пострадавшей. Брак распался на фоне острого конфликта, и потерпевшая считает, что Канчелларе мог винить её в разрушении семьи. Кроме того, мужчина точно знал об аллергии, так как во время совместных походов в рестораны неоднократно слышал, как она предупреждала персонал об опасности продуктов с арахисом.
По итогам расследования против Канчелларе возбудили уголовное дело. Сейчас мужчина вышел под залог. Дальнейшую судьбу обвиняемого определит суд.
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