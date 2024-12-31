В городах Великобритании отменили новогодние мероприятия

«Между тем, все западные медиаканалы Telegram остаются в свободном доступе в России», — обратил внимание он.

Павел Дуров подчеркнул, что доступ к части российских средств массовой информации ограничили на территории Евросоюза в соответствии с законами DSA (Закон о цифровых услугах ЕС) и из-за санкций.28 декабря пользователи в Европе потеряли доступ к каналам РИА, НТВ, Первого и иных СМИ, финансирующихся из государственного бюджета России. Каналы попали под санкции Европы. При том власти РФ уже анонсировали грядущие меры идентичного характера. РФ оставляет за собой право также ответить на блокировку нескольких Телеграм-каналов российских СМИ в Европе, заявила представитель МИДа Мария Захарова.