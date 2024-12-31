В городах Великобритании отменили новогодние мероприятия

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Несколько городов Великобритании отменили все мероприятия в честь Нового года из-за плохих погодных условиях. Об этом сообщает газета Guardian.
Отмечается, что в ряде регионов страны прогнозируются сильные ветра и дождь. В связи с этим, были отменены праздничные мероприятия в Блэкпуле, на пристани Ньюкасла, на острове Уайт и в Рипоне.
Тажке газета уточняет, что метеорологическая служба Великобритании выпустила предупреждения о непогоде практически на всей территории страны до 2 ноября.
Ранее газета Mirror писала, что жителей севера Шотландии предупредили о возможной опасности для жизни из-за непогоды.
Кроме того, местная ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных перебоях в движении поездов по всех стране из-за снега, дождя и ветра.
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Тажке газета уточняет, что метеорологическая служба Великобритании выпустила предупреждения о непогоде практически на всей территории страны до 2 ноября.
Ранее газета Mirror писала, что жителей севера Шотландии предупредили о возможной опасности для жизни из-за непогоды.
Кроме того, местная ассоциация железнодорожных транспортных компаний National Rail предупредила о возможных перебоях в движении поездов по всех стране из-за снега, дождя и ветра.
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Анастасия Чинкова