В Подмосковье проводится подготовка пляжей и зон отдыха к летнему сезону

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Подготовка пляжей и зон отдыха у воды к летнему сезону 2024 в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Полностью все зоны для отдыха подготовят к 31 мая и 1 июня все желающие смогут посетить порядка 200 пляжей.
На пляжах и зонах отдыха будут организованы кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянка.
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«Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое. В 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды», — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
На пляжах и зонах отдыха будут организованы кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянка.
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Мира Полтева