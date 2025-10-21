Достижения.рф

В городе Кемерово закрывают популярный бассейн

Бассейн «Кузбасс-Арены» закроется на три дня из-за соревнований
В Кемерове спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» временно остановит работу плавательного бассейна.



Как сообщает «Сiбдепо», администрация учреждения заранее проинформировала об этом жителей Кемерово через свои страницы в социальных сетях.

«23 октября с 11:00 до 15:00, 24 октября с 10:00 до 16:00 и 25 октября с 14:00 до 19:00 бассейн будет закрыт для посещения», — сказано в сообщении.
Представители спорткомплекса пояснили, что эти меры связаны с проведением крупных спортивных событий. В указанные даты на территории «Кузбасс-Арены» запланированы региональные соревнования по подводному спорту, а также состоится первенство Кузбасса по синхронному плаванию.

Следует отметить, что 50-метровый бассейн комплекса подходит спортсменам разного уровня и регулярно принимает соревнования.
