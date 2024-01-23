В городском округе Красногорск построят три воспитательно-образовательных комплекса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Красногорске появятся ещё два воспитательно-образовательных комплекса – школа на 900 учеников и детсад на 150 мест в ЖК «Красногорский» в Нахабине, а также школа на 825 ребят и садик на 310 малышей в ЖК «Пятницкие кварталы» в деревне Сабурово. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава городского округа Дмитрий Волков.
Во вторник губернатор проверил ход строительства большого воспитательно-образовательного комплекса в красногорском микрорайоне Павшинская пойма. Его откроют на год раньше – в сентябре этого года.
Другие важные объекты, по словам Волкова, – школа на 1375 учеников в ЖК «Отрада» и детсад в посёлке Новый на 250 мест.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал о новых мерах, которые позволят привлечь в регион лучших педагогов.
С марта можно будет получить грант за привлечение учителей школам «примкадья». Это 14 городских округов – Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Реутов, Химки и Чехов. За каждого нового педагога полагается 80 тыс рублей в месяц.
При министерстве образования Московской области действует Центр развития кадрового потенциала. Его задача – привлечь 2,1 тыс учителей.
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Другие важные объекты, по словам Волкова, – школа на 1375 учеников в ЖК «Отрада» и детсад в посёлке Новый на 250 мест.
«Два года назад мы сформировали большую трёхлетнюю программу строительства 50 социальных объектов. В прошлом году открыли семь школ и шесть детских садов там, где их исторически не было или были проблемы с обманутыми дольщиками. Задача на этот год – открыть пять школ и 12 садиков. А здесь, в Павшинской пойме, в перспективе построим ещё одну школу – на 1,1 тыс мест. Она будет находиться в 700 метрах от воспитательно-образовательного комплекса, который сейчас строится», – поделился планами глава городского округа.В Подмосковье действуют многочисленные меры поддержки учителей: программы «Социальная ипотека», «Земский учитель», выплата пособия молодым специалистам, доплаты молодым учителям, за классное руководство и за подготовку выпускников, другие меры.
Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал о новых мерах, которые позволят привлечь в регион лучших педагогов.
«В первую очередь, это компенсация за аренду жилья. Теперь те, кто приезжает к нам из других регионов и не имеет в Подмосковье постоянного места жительства, будет ежемесячно получать 20 тыс рублей. Кроме того, для школ, которые работают на примкадных территориях, где всегда есть большой отток учителей в Москву, мы предусмотрели дополнительные гранты», – отметил Бронштейн.Компенсация аренды жилья предусмотрена для преподавателей семи ключевых предметов – математики, русского языка и литературы, информатики, биологии, химия, физики, а также для педагогов начальных классов. Заявку на выплаты можно подать на сайте госуслуг с 1 февраля.
С марта можно будет получить грант за привлечение учителей школам «примкадья». Это 14 городских округов – Балашиха, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Ленинский, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Подольск, Реутов, Химки и Чехов. За каждого нового педагога полагается 80 тыс рублей в месяц.
При министерстве образования Московской области действует Центр развития кадрового потенциала. Его задача – привлечь 2,1 тыс учителей.
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Лора Луганская