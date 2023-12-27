В городском округе Люберцы построили детский сад на 350 мест

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Новый детский сад для 350 детей построили в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое дошкольное образовательное учреждение расположено на территории жилого комплекса «Люберцы Парк».
Стоит отметить, что в жилом квартале уже работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Также будет построена общеобразовательная школа на 1170 мест.
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«<…>На первом этаже детсада расположен музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже. Кроме этого, каждый этаж оборудован групповыми с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетными, комнатами приема пищи, туалетами с умывальными», - поделились в ведомстве.
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Мира Полтева