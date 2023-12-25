В химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» в 2026 году появится детсад

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
В микрорайоне Подрезково городского округа Химки в следующем году начнут строительство детсада на 400 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области, которое выдало соответствующее разрешение.
«Детский сад на 400 мест построят в ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково. Трёхэтажное здание будет располагаться между жилыми корпусами и школой с бассейном. Проект дошкольного учреждения, помимо групповых ячеек, предусматривает музыкальный и спортивный залы, мастерские и медицинский блок», – говорится в сообщении.На территории детсада оборудуют игровые площадки.
Читайте также:
В красногорском ЖК «Аникеевский» построят детсад на 315 мест
В Подмосковье построили 50 объектов социальной инфраструктуры
В Одинцовском округе построили новый детский сад на 400 мест
Лора Луганская