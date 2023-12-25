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В химкинском ЖК «1-й Шереметьевский» в 2026 году появится детсад

25 декабря 2023, 15:55
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В микрорайоне Подрезково городского округа Химки в следующем году начнут строительство детсада на 400 мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области, которое выдало соответствующее разрешение.
«Детский сад на 400 мест построят в ЖК «1-й Шереметьевский» микрорайона Подрезково. Трёхэтажное здание будет располагаться между жилыми корпусами и школой с бассейном. Проект дошкольного учреждения, помимо групповых ячеек, предусматривает музыкальный и спортивный залы, мастерские и медицинский блок», – говорится в сообщении.
На территории детсада оборудуют игровые площадки.


Строительство объекта планируют начать летом 2024 года и завершить в 2026-м.

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