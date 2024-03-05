В городском округе Пушкино благоустроят Северный лесопарк

фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В 2024 году будет благоустроен Северный лесопарк в Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Благоустройство парка пройдет в рамках программы «Парки в лесу».
Стоит отметить, что парк модернизируют до конца текущего года. Кроме этого, перед территорией парка появится парковка на 200 мест.
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«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы,чтобы не навредить природной среде. С 2021 года по поручению губернатора мы запустили программу «Парки в лесу». Сегодня видим, как лесопарки пользуются огромным спросом среди населения. В этом году мы продолжим реализацию программы»,— поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Мира Полтева