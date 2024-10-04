В Мытищах ликвидируют два незаконных хостела

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
В Мытищах сносят очередные незаконные хостелы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Совместную работу ведут Главное управление региональной безопасности Московской области и муниципальные власти. По словам начальника управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории Мытищ Елены Лебеденко, на рассмотрении в суде находятся более 10 дел по таким объектам.
История с самовольными постройками, расположенными по адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 8А, длится более двух лет. В результате нескольких судебных экспертиз установлено, что эти здания используются как хостелы.
Судебные тяжбы выиграны. Собственника обязали снести самовольные постройки в течение месяца после вступления решения суда в силу.
По словам Елены Лебеденко, на этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжёлой техники. К сносу второго он планирует приступить на следующей неделе.
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«Как правило, самовольные постройки притягивают к себе нелегальных мигрантов, что влечёт многочисленные нарушения трудового и гражданского законодательства. К тому же они всегда вызывали недовольство и обеспокоенность местных жителей», – отметила Лебеденко.
История с самовольными постройками, расположенными по адресу: ул. 2-я Бауманская, д. 8А, длится более двух лет. В результате нескольких судебных экспертиз установлено, что эти здания используются как хостелы.
Судебные тяжбы выиграны. Собственника обязали снести самовольные постройки в течение месяца после вступления решения суда в силу.
По словам Елены Лебеденко, на этой неделе владелец самостоятельно начал снос первого хостела, не дожидаясь приезда тяжёлой техники. К сносу второго он планирует приступить на следующей неделе.
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Лора Луганская