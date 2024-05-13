В городском округе Щёлково появились семь новых пешеходных дорожек

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
В посёлке Фряново появились 7 новых пешеходных дорожек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Пешеходные дорожки появились в рамках программы «Пешком». В текущем году сего облагородят 15 таких троп.
В общей сложности в рамках данной программы в округе было сделано порядка 122 «народных троп».
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«Большую популярность у жителей округа имеет программа «Пешком». Она помогает превратить обычные тропинки в пешеходные маршруты и сделать прогулки более комфортными. Это командная работа: где необходимо обустроить «народную тропу», нам подсказывают те, кто ежедневно следует по ней на работу и домой, а мы, в свою очередь, обустраиваем тропинку и улучшаем облик округа», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
В общей сложности в рамках данной программы в округе было сделано порядка 122 «народных троп».
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Мира Полтева