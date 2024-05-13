Щёлковский «Спартак» стартовал в областном футбольном первенстве с двух побед

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Щёлковский футбольный клуб «Спартак» успешно стартовал в первенстве Московской области 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В первых двух турах команда одержала убедительные победы над опытными соперниками – клубами «Тонар-Губино» из Орехово-Зуева со счётом 5:2 и «Олимп» из Фрязина с результатом 6:2.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Как отметили в пресс-службе, в нынешнем составе «Спартака» собраны воспитанники щёлковского футбола, которые ещё в прошлом сезоне выступали на юношеском уровне.
Особо там отметили игру форварда «Спартака» Павла Смияна. На старте первенства воспитанник ДЮСШ «Спартак Щёлково» забил уже пять мячей.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены выиграли медали на турнирах по маунтинбайку
Названы дата и место старта нового летнего сезона проекта «Выходи во двор»
«Русский Халк» из Люберец побил рекорды страны и мира по сценическому экстриму
«Спорт – важнейшая часть жизни округа и один из национальных приоритетов. Футбол в Щёлкове во все времена был народной игрой. Сейчас главная команда округа переживает второе рождение. Следим за успехами наших спортсменов, стараемся оказать всю необходимую поддержку и активно готовим инфраструктуру к летним праздникам футбола в округе», – сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Как отметили в пресс-службе, в нынешнем составе «Спартака» собраны воспитанники щёлковского футбола, которые ещё в прошлом сезоне выступали на юношеском уровне.
Особо там отметили игру форварда «Спартака» Павла Смияна. На старте первенства воспитанник ДЮСШ «Спартак Щёлково» забил уже пять мячей.
Читайте также:
Подмосковные спортсмены выиграли медали на турнирах по маунтинбайку
Названы дата и место старта нового летнего сезона проекта «Выходи во двор»
«Русский Халк» из Люберец побил рекорды страны и мира по сценическому экстриму
Лора Луганская