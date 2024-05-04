В Монино появилась улица Генерала Ковачевича

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В посёлке городского типа Монино появилась улица Генерала Ковачевича, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Ранее эта улица носила название Нижегородская. Местная жительница обратилась к главе Щёлковского городского округа Андрею Булгакову с просьбой увековечить память об Аркадии Ковачевиче — Герое Советского Союза, участнике Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанте авиации, Почетном гражданине Щелковского района.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В торжественной церемонии переименования улицы приняли участие сын и племянники Ковачевича, его друзья, представители органов власти, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также состоялось возложение цветов к могиле А. Ф. Ковачевича на Монинском гарнизонном кладбище.
Читайте также:
В Щёлково завершились соревнования по проведению аварийно-спасательных работ
Новая школа в поселке Новый городок в г.о. Щелково готова на 80%
В городском округе Щёлково приступили к капитальному ремонту школы №13
«Мы уделяем особое внимание сохранению исторической памяти о заслуженных жителях нашего округа. Это наша история, она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мы передаём эти знания из поколения в поколение и таким образом формируем национальное самосознание и гордость за свою страну у подрастающего поколения», — заявил Булгаков.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В торжественной церемонии переименования улицы приняли участие сын и племянники Ковачевича, его друзья, представители органов власти, военнослужащие, курсанты и юнармейцы. Также состоялось возложение цветов к могиле А. Ф. Ковачевича на Монинском гарнизонном кладбище.
Читайте также:
В Щёлково завершились соревнования по проведению аварийно-спасательных работ
Новая школа в поселке Новый городок в г.о. Щелково готова на 80%
В городском округе Щёлково приступили к капитальному ремонту школы №13
Евгения Парфентьева