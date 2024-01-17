В Воскресенске в этом году благоустроят площадь перед ледовом дворцом

Фото: пресс-служба Минблаго МО
«Территория проектирования находится в исторической части города. Площадь является частью спортивного кластера «Химик». Проект благоустройства подразумевает сохранение видового раскрытия с ул. Менделеева на площадь. Будет разделён пешеходный каркас на главные и второстепенные пути», – поделился планами министр благоустройства региона Михаил Хайкин.В процессе проектировки был проведен соцопрос, жители заполнили анкету с вопросами. Результаты опубликованы на сайте администрации города Воскресенск.
Дополнительно будут созданы уютные зоны отдыха, увеличится площадь озеленения и количество малых архитектурных форм.
Предполагается, что работы по благоустройству пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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