В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения

Фото: пресс-служба городского округа Ступино
Сроки завершения капремонта учреждений здравоохранения в посёлках Михнево, Малино и городе Ступино обсудили на здравчасе, который провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Эти вопросы оказались наиболее волнующими население. Готовность объекта в Михневе – около 50%. Трудности связаны с подключением электричества. На объекте планируют увеличить число рабочих.
Штат больницы почти полностью укомплектован, мебель и оборудование находятся на складах поставщика. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал будущего года.
Участники встречи также обсудили ремонт на объектах в Малине и Ступине. Отмечалось, что необходимо нарастить темпы работ и увеличить на площадках число рабочих.
Большинство обращений жителей за прошедшую неделю связано с прохождением диспансеризации и трудностями при записи к профильным специалистам.
На совещании стало известно, что Ступинская клиническая больница увеличила штат на пять человек. Один врач проходит повторную аккредитацию.
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Штат больницы почти полностью укомплектован, мебель и оборудование находятся на складах поставщика. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал будущего года.
Участники встречи также обсудили ремонт на объектах в Малине и Ступине. Отмечалось, что необходимо нарастить темпы работ и увеличить на площадках число рабочих.
Большинство обращений жителей за прошедшую неделю связано с прохождением диспансеризации и трудностями при записи к профильным специалистам.
«Ступинцев также интересуют отметки о диспансеризации, которую они полностью не прошли. По словам представителей местной больницы, этот вопрос возникает из-за недостаточной информированности населения. Посещение ряда врачей и сдача определённых анализов считаются одним из первичных этапов диспансеризации», – отметили в администрации.Затруднения с записью на приём связаны с дефицитом специалистов. Медучреждения продолжают привлекать квалифицированные кадры.
На совещании стало известно, что Ступинская клиническая больница увеличила штат на пять человек. Один врач проходит повторную аккредитацию.
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Лора Луганская