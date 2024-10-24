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В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения

24 октября 2024, 20:14
Фото: пресс-служба городского округа Ступино

Фото: пресс-служба городского округа Ступино

Сроки завершения капремонта учреждений здравоохранения в посёлках Михнево, Малино и городе Ступино обсудили на здравчасе, который провёл глава городского округа Ступино Сергей Мужальских. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Эти вопросы оказались наиболее волнующими население. Готовность объекта в Михневе – около 50%. Трудности связаны с подключением электричества. На объекте планируют увеличить число рабочих.

Штат больницы почти полностью укомплектован, мебель и оборудование находятся на складах поставщика. Ввод в эксплуатацию запланирован на I квартал будущего года.



Участники встречи также обсудили ремонт на объектах в Малине и Ступине. Отмечалось, что необходимо нарастить темпы работ и увеличить на площадках число рабочих.

Большинство обращений жителей за прошедшую неделю связано с прохождением диспансеризации и трудностями при записи к профильным специалистам.
«Ступинцев также интересуют отметки о диспансеризации, которую они полностью не прошли. По словам представителей местной больницы, этот вопрос возникает из-за недостаточной информированности населения. Посещение ряда врачей и сдача определённых анализов считаются одним из первичных этапов диспансеризации», – отметили в администрации.
Затруднения с записью на приём связаны с дефицитом специалистов. Медучреждения продолжают привлекать квалифицированные кадры.

На совещании стало известно, что Ступинская клиническая больница увеличила штат на пять человек. Один врач проходит повторную аккредитацию.

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#сергей мужальских
Серпуховских школьников познакомили с профессией слесаря
24 октября 2024, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Губернском колледже Серпухова в рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы по профессии слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Профессиональная проба – это проверка, которая моделирует элементы конкретного вида профессиональной деятельности. Это способствует осознанному и обоснованному выбору профессии.
«Школьникам представили сведения о профессии слесаря, её особенностях и навыках, необходимых специалисту. Ребята были удивлены, узнав, что существует более 70 специальностей слесарей, включая слесаря широкого профиля, слесаря-инструментальщика, слесаря-ремонтника и слесаря-электромонтажника», – говорится в сообщении.
Студенты старших курсов рассказали, что слесарь занимается монтажом и демонтажом, изготовлением деталей, ремонтными работами на оборудовании различного назначения. Он также обеспечивает исправность используемого инструмента.

Представители этой профессии востребованы практически во всех сферах хозяйства. Слесаря можно встретить на промышленном предприятии, в структурах ЖКХ, в автомастерских.

Как отметили в администрации, работа слесаря проходит в сложных и опасных условиях, поэтому он должен строго соблюдать технику безопасности и использовать средства защиты.

Слесарь может открыть собственное дело, стать предпринимателем и оказывать услуги индивидуально. Также у него есть возможность освоить смежную профессию, чтобы расширить свои возможности.

Всероссийский проект «Билет в Будущее» помогает каждому ребёнку найти профессиональную траекторию и начать развиваться в выбранном направлении.

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Врач Соломахина раскрыла опасность суши для беременных
Врач Соломахина: Суши опасны для беременных листериозом
24 октября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Репродуктолог, акушер-гинеколог центра репродукции Ирина Соломахина заявила, что суши и роллы опасны для беременных более высоким шансом заражения листериозом.
Она пояснила, что листериоз возникает из-за размножения бактерий листерий, которые могут попасть в организм, в том числе, через сырую рыбу.

«Листериоз — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией листерией. У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Но беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — отметила в беседе с Газета.ру Соломахина.

Ранее акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия Любовь Ерофеева заявляла, что курящие беременные рискуют не только здоровьем своим и будущего ребёнка, но и успеваемостью малыша в дальнейшей жизни.

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#блюда
#питание
#здоровье
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Биолог Баранова напомнила об опасности микоплазменной пневмонии
24 октября 2024, 18:49

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова заявила, что микоплазменная пневмония опасна тем, что может привести к астме.
«В случае микоплазмы самое плохое, что она на самом деле вызывает срывы в астматическое поведение наших клеток в легких. То есть у человека, который получает микоплазменную пневмонию, есть вероятность, что после неё станет больше таких реакций», — добавила в беседе с «Москвой 24» Баранова.

Для того, чтобы избежать болезни, специалист рекомендовала следить за иммунитетом, укрепляя его, а также контролировать здоровье слизистых оболочек, потреблять достаточное количество воды.

А в Санкт-Петербурге несколько школ перевели на дистанционный формат обучения из-за роста заболевания пневмонией у детей.

«При отсутствии ребёнка по заявлению в четверг, пятницу перед каникулами, выход в школу 6 ноября возможен только при наличии справки от врача. Так как инфекционный период данного заболевания (пневмония) около 2 недель. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких», – приводит «Петербургский дневник» сообщения родителям учащихся школ.

Ранее доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с «Радио 1» сообщал, что любую пневмонию опасно переносить на ногах.

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Учёные нашли способ повысить концентрацию лекарственных соединений в растениях
24 октября 2024, 18:18

Фото: iStock/howtogoto

Учёные Института физиологии растений имени К.А. Тимирязева РАН и Всероссийского национального научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН научились увеличивать концентрацию лекарственных соединений в растениях с помощью яркого света.
В частности, с помощью света увеличивается выработка полифенолов, которые действуют в организме как антиоксиданты, в чае.

«Вне зависимости от яркости свет оказывал стрессовое воздействие на каллусные культуры чая, в них повысилась выработка антиоксидантов, в частности полифенолов. Это поможет подбирать условия для получения максимального количества фармакологически ценных метаболитов из растительных культур в лаборатории. Мы планируем исследовать, как меняется биосинтез других ценных веществ в растениях под действием света», — пояснила в беседе с RT доктор биологических наук Наталья Загоскина.

А кузбасским врачам удалось исправить костный дефект на черепе с помощью другой технологии — 3D-импланта. Операция была проведена 50-летней женщине, пострадавшей в ДТП. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

«Сложное хирургическое вмешательство выполнил заведующий отделением нейрохирургии Михаил Федоров. Сперва выделил костный дефект и удалил рубцовые изменения, затем установил сам имплант», — приводит «Сiбдепо» комментарий Беглова.

Ранее сообщалось, что в Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи.

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В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности
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Лекарств не существует: Врач рассказала, как спастись от полиомиелита
Врач Соседова: при полиомиелите возможен летальный исход
24 октября 2024, 17:53

Фото: iStock/angelp

24 октября отмечается Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Это острое высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание, обусловленное поражением серого вещества спинного мозга и характеризующееся преимущественно патологией нервной системы.
Большую тревогу среди врачей вызывает факт возрастающего числа отказов родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить заболевание.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова в беседе с «Радио 1» сообщила, что люди отказываются от вакцинации из-за страха на фоне непонимания и незнания.
«Но это не значит, что микромира, который мы не видим, не существует. Прекрасным доказательством является то, что массовая вакцинация продлила жизнь нашей популяции на 25 лет. Единичные случаи, когда поствакцинальные проявления существуют, сильно распариваются, а миллионы случаев положительной репутации вакцинной профилактики умалчиваются, потому что, зачем говорить, когда все хорошо?» — поделилась эксперт.

По ее словам, инъекция в организме создает стабильность иммунитета, а реакции после введения вакцины — нормальное явление, которое проходит спустя несколько дней.
«Мы не говорим, что вводим святую воду. Но вакцина — это многократная практика. Те аллергические реакции, о которых люди умалчивают, провоцируют случаи поствакцинальной реакции. Это пугает, но задача врачей — рассказывать, что реакция на вакцину будет в течение 1-3 дней, потом исчезнут. Зато потом мы будем жить спокойно. Поражение центральной нервной системы, менингеальный синдром, летальный исход — почему-то это людей не пугает. А потом, когда они заболевают, жалуются, что якобы не знали про вакцину раньше», — объяснила врач-биофизик.

Она подчеркнула, что для детей вакцинация от полиомиелита нужна, потому что это обеспечит ему защиту в будущем.

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В больнице Волоколамска после ремонта вновь открыли кабинет КТ
24 октября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Волоколамской больнице возобновил работу кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На время ремонта КТ работу пришлось приостановить. С 21 октября аппарат работает в обычном режиме, и за это время уже было выполнено 84 исследования. Теперь жителям Волоколамского городского округа больше не нужно обращаться в другие медучреждения.
«Кабинет работает круглосуточно. Амбулаторных пациентов принимают с понедельника по пятницу с08 до 20 часов. Также проводятся исследования с контрастом. На процедуру могут записать врачи-специалисты», – говорится в сообщении.
В администрации пояснили, что обследования доступны для жителей Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также Клина, Истры и Можайска.

Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Оборудование приобрели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы».

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Подмосковный гастроэнтеролог Ильяшенко раскрыла опасность быстрых перекусов
24 октября 2024, 14:30

Фото: iStock / frantic00

Торопливые перекусы вызывают плохое усвоение пищи. Это, в свою очередь, приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом.
Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
«Принимая пишу в спешке, человек плохо пережёвывает её. Из-за этого еда быстрее, чем нужно, продвигается по ЖКТ. Своевременного выброса ферментов и секретов для переработки не происходит. Поэтому пища плохо переваривается, что вызывает тяжесть и переполнение желудка», – сказала Ильяшенко РИА Новости.
Помимо этого, по её словам, в этом случае не усваиваются питательные вещества, из-за чего организм не получает в должном количестве витамины и минералы.

Гастроэнтеролог посоветовала питаться в спокойной обстановке, соблюдать режим трёх-четырёхразового питания и не переедать. Тогда основная масса питательных веществ попадёт в организм.

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В Московском областном онкодиспансере открылся отдел контроля качества меддеятельности
24 октября 2024, 14:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московском областном онкологическом диспансере был создан отдел контроля качества и безопасности медицинских услуг для обеспечения прав пациентов на получение необходимой и качественной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Одна из главных целей нашей работы — это организация и проведение контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Также наш отдел отвечает за повышение эффективности использования ресурсов медицинской организации, в том числе кадровых и материально-технических средств», — сообщила заведующий отделом контроля качества и безопасности медицинской деятельности Татьяна Шульга.
Диспансер является ведущим учреждением в Московской области по лечению рака. Он оснащён передовым диагностическим, хирургическим и лабораторным оборудованием, позволяющим выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях.

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Врач-кардиолог Шошина рассказала, как выбирать овощи и фрукты по цвету и пользе
24 октября 2024, 11:48

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Человеку необходимо ежедневно потреблять около 500 граммов овощей и фруктов для укрепления сердечно-сосудистой системы и других органов. Эти продукты богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и антиоксидантами, которые замедляют старение. Цвет фруктов и овощей может многое рассказать об их полезных свойствах, сообщила врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина.
Для поддержания здоровья необходимо придерживаться принципа радуги: каждый день употреблять хотя бы один фрукт или овощ из каждой цветовой группы.

«Так, плоды желтого цвета – яблоки, персики, абрикосы, дыни, бананы, кукуруза, ананасы, цветная капуста и другие – богаты каротиноидами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Морковь, манго, тыква, облепиха и другие плоды оранжевого цвета содержат мощный антиоксидант бета-каротин, который обладает антираковыми свойствами. Источником антиоксидантов являются и сиреневые черника, голубика, ежевика, виноград, слива, баклажаны», — поделилась Шошина.
Кроме того, красный цвет указывает на наличие флавоноидов, защищающих организм от свободных радикалов и способствующих сохранению молодости и красоты. Красные плоды также помогают при воспалении мочевыводящих путей и снижают риск развития рака.

Оранжевые и жёлтые овощи и фрукты, такие как морковь, шпинат, тыква, папайя, батат, кабачки, манго, дыня и красный перец, являются источниками бета-каротина. Этот витамин способствует улучшению здоровья глаз, кожи и слизистых оболочек, а также укрепляет иммунитет.

Фото: istockphoto / Viktar


Зелёные продукты, такие как капуста, киви и горох, содержат витамины А, В и С, а также хлорофилл, магний, калий и кальций, улучшающие пищеварение и укрепляющие нервную систему.

Синие и фиолетовые фрукты и овощи, такие как виноград, голубика, черника и баклажаны, содержат антоцианы, обладающие противоопухолевыми, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, а также способностью предотвращать ожирение. Кроме того, они снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Аллицин, содержащийся в белых овощах и ягодах, помогает людям с повышенным давлением, поскольку снижает его естественным образом. Более того, это вещество способствует выводу холестерина из организма.

С 21 по 27 октября проводится неделя популяризации потребления овощей и фруктов. Для получения всех преимуществ здорового питания рекомендуется включать в рацион разнообразные ягоды, фрукты, овощи и листовую зелень. Чем ярче и разнообразнее цветовая гамма продуктов, тем полезнее рацион.

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