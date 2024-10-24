В округе Ступино обсудили сроки окончания капремонта объектов здравоохранения

Человеку необходимо ежедневно потреблять около 500 граммов овощей и фруктов для укрепления сердечно-сосудистой системы и других органов. Эти продукты богаты витаминами, органическими кислотами, минеральными солями и антиоксидантами, которые замедляют старение. Цвет фруктов и овощей может многое рассказать об их полезных свойствах, сообщила врач-кардиолог Красногорской больницы Ирина Шошина.