В городском округе Видное состоялся Бал школьного спорта

Фото: Министерство образования Московской области
В Детской школе искусств города Видное прошёл Бал школьного спорта Подмосковья, участниками которого стали около 240 лучших спортсменов и преподавателей. О награждении победителей и призёров спортивных мероприятий, которые проводились в регионе в 2024 году, сообщает Министерство образования Московской области.
Директор областного центра дополнительного образования и воспитания Юрий Макеев наградил победителей региональных этапов соревнований «ГТО-командный зачёт» и Всероссийской акции «Физическая культура и спорт — альтернатива пагубным привычкам». Он также отметил лауреатов и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей физкультуры и спорта, а также конкурса «Учитель здоровья России — 2024».
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Фото: Министерство образования Московской области
Кроме того, участников поздравил президент Московской областной федерации гольфа Валерий Гаврилов. Он вручил награды победителям региональных этапов «Президентских состязаний», «Президентских спортивных игр», соревнований «Олимпийская команда» и Всероссийского конкурса среди школьных спортивных клубов.«Всего в спортивных мероприятиях Подмосковья принимают участие более полумиллиона школьников. На награждение приехали ребята почти из всех городских округов Московской области. В школах региона созданы спортклубы, есть свои спортивные команды. Спорт развивается в каждом уголке Подмосковья», — подчеркнул Макеев.
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Дайана Хусинова