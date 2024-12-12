В Реутове состоялось награждение победителей конкурса исследователей окружающей среды

Фото: Министерство образования Московской области
11 декабря 2024 года в Реутове, в Областном центре развития дополнительного образования и патриотического воспитания, состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды имени Б. В. Всесвятского, сообщает Министерство образования Московской области.
Цель конкурса — пробудить у школьников интерес к научным исследованиям, инженерным разработкам и проектной деятельности, сформировать у них экологически ответственное мировоззрение и помочь им определиться с будущей профессией.
В финале оказались 99 участников из 27 городских округов Московской области, занявших призовые места. Всего на региональный этап было подано 159 заявок. Большинство участников представляли такие города, как Балашиха, Долгопрудный, Истра, Раменский, Шатура, Одинцово, Орехово-Зуево и Пушкино.
После вручения наград и подарков победители обсудили свои проекты с экспертами.
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Дайана Хусинова