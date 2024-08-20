В городском парке Электрогорска проводят обработку от клещей

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Противоклещевая обработка проводится в городском парке Электрогорска сегодня, 20 августа, жителей и гостей города просят временно отказаться от прогулок там, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Мы призываем быть внимательными и осторожными при посещении нашего парка в ближайшие несколько дней и по возможности ограничить себя и близких сегодня от прогулок по этой территории», — сказали в руководстве парка.Отмечается, что обработка проводится путём опрыскивания травы и земли специальным акарицидным средством. Оно безопасно для людей и других теплокровных, в природе быстро разрушается, при этом правила безопасности допускают появление людей и животных на обработанном участке не ранее, чем спустя три часа после опрыскивания. А полностью карантин снимается через три дня.
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