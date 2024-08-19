Жителю Подмосковья затянуло руку в электрорубанок

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Молодому человеку, делавшему ремонт, затянуло руку в электрический рубанок, освободиться от строительного инструмента с минимальными потерями помогли спасатели, инцидент произошёл в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«За помощью в единую службу спасения «Система-11» обратился сам потерпевший. Он рассказал, что занимался отделочными работами и его одежду и кожу на руке затянуло в электрорубанок. Освободиться самостоятельно он не сумел, так как каждое движение причиняло боль», — говорится в сообщении.
Спасатели оперативно прибыли на место вызова, разобрали рубанок и освободили застрявшую руку. Всё обошлось благополучно, медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.
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