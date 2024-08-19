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Жителю Подмосковья затянуло руку в электрорубанок

19 августа 2024, 12:42
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

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Молодому человеку, делавшему ремонт, затянуло руку в электрический рубанок, освободиться от строительного инструмента с минимальными потерями помогли спасатели, инцидент произошёл в Павлово-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.


«За помощью в единую службу спасения «Система-11» обратился сам потерпевший. Он рассказал, что занимался отделочными работами и его одежду и кожу на руке затянуло в электрорубанок. Освободиться самостоятельно он не сумел, так как каждое движение причиняло боль», — говорится в сообщении.

Спасатели оперативно прибыли на место вызова, разобрали рубанок и освободили застрявшую руку. Всё обошлось благополучно, медицинская помощь молодому человеку не понадобилась.

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#мособлпожспас
#спасатели
Минздрав Башкирии: пострадавши при взрыве на СНХЗ находятся в реанимации
19 августа 2024, 12:26

Фото: istockphoto / PeopleImages

По информации Минздрава Башкирии, состояние двух человек, пострадавших при взрыве на газопроводе Стерлитамакского нефтехимического завода, оценивается как тяжёлое, а состояние третьего пострадавшего — как крайне тяжёлое, сообщили в РБК.
«Специалисты ГБ № 1 Стерлитамака по линии санитарной авиации связались с врачами-комбустиологами Республиканского ожогового центра. На данный момент пострадавшим проводятся необходимые обследования, согласовывается тактика лечения», — отметили в министерстве.

Медики планируют провести телемедицинские консультации с федеральным центром.

Как сообщали в ведомстве, в половине двенадцатого по местному времени произошёл взрыв на продуктопроводе в районе Уфимского тракта. По данным экстренных служб, на воздушной линии газопровода случилась разгерметизация, из-за чего возникло факельное горение.

В 13:27 региональное управление МЧС сообщило о локализации пожара в Стерлитамаке.

«К сожалению, трое мужчин были доставлены в реанимацию с сильными ожогами. Их состояние оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое. Мужчины родились в 1974, 1988 и 1980 годах», — сообщили в МЧС.

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#медики
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Раскрыта сумма долга двух фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Сумма долга фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» выросла до 15 390 рублей
19 августа 2024, 12:20

Фото: iStock/mizar_21984

Два фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» задолжали бюджету РФ более 15 тысяч рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что исполнитель теракта Далерджон Мирзоев* должен выплатить два штрафа ГИБДД за административные правонарушения, размер которых составляет 4 тысячи рублей. Эти нарушения террорист совершил в Брянской области.

Еще один фигурант дела Диловар Исломов* задолжал более 11 тысяч рублей. Ему выписано 9 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.

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*Внесены в список террористов и экстремистов
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Букмекер ударил клиента ножом в Москве — видео
19 августа 2024, 12:09

Фото: iStock/mizar_21984

Агрессивный работник букмекерской конторы в Москве напал на клиента, ударив его ножом, сообщили в столичной прокуратуре, предоставив кадры с места происшествия. Отмечено, что букмекер сделал посетителю замечание, а затем между оппонентами случилась перепалка.
«Словесный конфликт быстро перерос в потасовку, в ходе которой мужчина достал нож и нанес им несколько ударов своему оппоненту», — прокомментировали в ведомстве.

На записи можно увидеть, что потерпевший получил несколько ударов, его госпитализировали. Злоумышленник хотел покинуть город, но его взяли по горячим следам.

Ранее сообщалось о насилии в отношении ребенка со стороны мигрантки из Узбекистана.

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#россия
#москва
#криминал
#новости
#прокуратура
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Врыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке попал на видео
19 августа 2024, 11:57

Фото: istockphoto / Leonid Ikan

В Стерлитамаке произошёл взрыв на трубопроводе нефтехимического завода. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «112».
«Очевидцы рассказали, что сначала они услышали взрыв, а затем увидели дым. По словам местных жителей, «трясло так, будто началось землетрясение», — говорится в материале ведомства.




На данный момент известно о трёх пострадавших в результате взрыва.

Ранее на территории завода «Авангард» в Стерлитамаке во время демонтажа старого трубопровода в производственном здании произошло возгорание газовоздушной смеси. В результате погибли трое рабочих.

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Закопала в тряпках: мигрантка из Узбекистана забила дочь, похоронила в огороде и сняла на видео

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие
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#авангард
#землетрясение
#112
#пострадавшие
#режим
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На месте пожара в ростовском Пролетарске ввели режим ЧС
Режим ЧС после атаки БПЛА ввели в ростовском Пролетарске, где горит промсклад
19 августа 2024, 11:44

Фото: istockphoto/DmyTo

Режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области после атаки украинских беспилотников. Сейчас там продолжают тушить крупный пожар на промскладах, где горит дизельное топливо. Режим чрезвычайной ситуации в Пролетарске действует с 19 августа, сообщает администрация Пролетарского района.
С пожаром на промскладе борются все силы экстренного реагирования. Местные власти сообщают, что угрозы распространения огня на соседние объекты и жилые дома нет. Жителей района просят не поддаваться панике.

Ранее сообщалось о сложностях с тушением пожара в Пролетарске из-за продолжительного массированного огня со украинской стороны. С огнем продолжаются бороться спасатели и силы МЧС. Власти уверили, что контролируют ситуацию.



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#пожар
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Закопала в тряпках: мигрантка из Узбекистана забила дочь, похоронила в огороде и сняла на видео
19 августа 2024, 11:43

Фото: istockphoto/photo_world

Уроженка Узбекистана закопала собственную дочь в огороде. Оказалось, что женщина неоднократно применяла насилие к ребёнку, о чем было известно соседям. О том, почему никто не сообщал об избиении ребенка в полицию и за что мать расправилась с дочерью расскажет редакция «Радио 1».

Видео с «похоронами»


О трагедии стало известно из социальных сетей спустя несколько лет после случившегося. В январе этого года в Сети появилось видео, на котором несколько неизвестных закапывают во дворе частного дома небольшой сверток. Оказалось, что в простыни было завернуто тело полуторогодовалой девочки. Страшные кадры были сделаны знакомыми матери. О том, кто именно обнародовал записи, неизвестно.

Уроженка Узбекистана избивала дочь


Семья из Узбекистана переехала в Новосибирск в 2016 году. На тот момент у пары уже было трое детей. В 2020-м году женщина забеременела, однако родила она самостоятельно, на учет не вставала. Соседи семейства позже расскажут, что многодетная мать практически ни с кем не общалась, редко выходила из дома. Часто из дома доносились крики. Женщина ругала кого-то из детей и применяла физическую силу.

Когда младшей дочери исполнился год, нерадивая мать стала избивать и ее. По словам соседей, женщина злилась на то, что девочка не ходит и постоянно плачет. В полицию жители поселка не обращались, хотя знали, что происходило за стенами соседского дома.

Фото: istockphoto/globalmoments

Задержание мигрантки


После того, как видео попало в Сеть, кадрами заинтересовались правоохранители. Оказалось, что семья из Узбекистана находилась на территории РФ незаконно. Отец перебивался случайными заработками, мать применяла насилие к детям. В один из дней женщина не рассчитала сил и до смерти забила свою полуторогодовалую дочь. Захоронить тело ребенка мать решила на участке съемного дома, запечатлев процесс на видео.

«По поводу похорон — мы в полном шоке. То есть у нас на соседнем участке похоронен был ребенок маленький в тряпках каких-то. Как такое возможно?» — недоумевают соседи семейства.
Уроженка Узбекистана при задержании заявила, что не хотела лишать дочь жизни и все произошло случайно. В настоящее время мать-убийца отбывает наказание в колонии.

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Жителя Новгородской области задержали за желание воевать на стороне Украины
19 августа 2024, 11:36

Фото: istockphoto / Thomasaf

В Новгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина, который хотел присоединиться к «Русскому добровольческому корпусу»* (РДК) и отправиться на территорию Украины, чтобы воевать против России. Об этом сообщает РИА Новости.
«По данным силовых структур, мужчина планировал незаконно пересечь границу через Брянскую область, но был задержан в своём регионе. По версии следствия, он сам связался с представителями запрещённых в России организаций и выразил желание присоединиться к одной из них», — сообщили в ведомстве.

Ранее Московский городской суд рассмотрел дело о государственной измене в отношении 37-летнего жителя Подольска.

Он планировал нелегально выехать на территорию Украины и присоединиться к РДК – организации, деятельность которой запрещена в России.

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Стало известно число пострадавших при пожаре на складе в Пролетарске после атаки БПЛА
При пожаре на складе в Пролетарске после атаки БПЛА пострадали 18 человек
19 августа 2024, 11:29

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

При пожаре на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки БПЛА пострадали 18 человек. Об этом сообщает администрация Пролетарского района в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона Василий Голубев заявил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА. Обломки упали на территории промскладов, в результате чего загорелось дизельное топливо.

Согласно информации ГБУ РО «ЦРБ», количество пострадавших достигло восемнадцати человек. Пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии и ожидают прибытия санавиации. Тринадцать человек получили необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Представитель администрации уточнил, что люди пострадали при тушении пожара. Помимо этого, режим ЧС ввели на территории Пролетарска Ростовской области, где горит промсклад после атаки БПЛА.

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В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части
19 августа 2024, 11:25

Фото: iStock/MichaelJay

В Красноярске подростки установили диван на самокаты и ездили по проезжей части. Об этом сообщило ГУМВД РФ по Красноярскому краю, пишет РИА Новости.
Сотрудники полиции обнаружили в социальных сетях видеоролики, на которых группа молодых людей в центре города занималась опасными развлечениями. Согласно опубликованным кадрам, ребята установили на два самоката диван и катались по городу. На другом снимке изображен юноша, который шёл по дороге, предназначенной для автомобилей, и тянул за собой на веревке человека в ванне, оснащённой колёсами.

«Сотрудники Госавтоинспекции Красноярска проводят проверку по факту опасных развлечений при управлении СИМ и передвижении по проезжей части», — отмечается в сообщении.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что в настоящее время полиция занимается установлением личностей тех, кто участвовал в этих опасных развлечениях. Административные меры будут приняты только в отношении водителей средств индивидуальной мобильности и пешехода, а пассажирам наказание не грозит.

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