Красногорские автоинспекторы организовали необычную акцию в День шоколадки

4 декабря (21 ноября по старому стилю) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день православные верующие вспоминают, как Иоаким и Анна, исполнив обет, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её Богу. «Радио 1» расскажет историю праздника и в чём его суть.