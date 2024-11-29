Красногорские автоинспекторы организовали необычную акцию в День шоколадки

Фото: телеграм-канал ГАИ МО
Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в День шоколадки организовали необычную профилактическую акцию. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной ГАИ.
«Автоинспекторы напомнили пешеходам правила перехода проезжей части и использования световозвращающих элементов. Чтобы привлечь внимание юных пешеходов, полицейские вручали им сладкие поларки – шоколадки, на которых размещён QR-код со ссылкой на информационную ленту Госавтоинспекции Московской области», – говорится в сообщении.Горожане отмечали оригинальность мероприятия и благодарили автоинспекторов за позитивный настрой в преддверии выходных.
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