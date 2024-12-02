В Систему-112 и ЕДДС в Кашире поступило 1758 вызовов

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
С 25 ноября по 2 декабря в Систему-112 и Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Кашира поступило 1758 вызовов. Из них в ЕДДС — 514, а по единому номеру «Системы – 112», сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Среди них:
Звоните по номеру 112, если вам нужна помощь одной или нескольких экстренных служб.
Нельзя звонить на номер 112 из любопытства или для проверки связи, так как это отвлекает операторов от помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
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- скорая медицинская помощь — 394 вызова;
- полиция — 104 вызова;
- пожарная служба — 8 вызовов;
- газовая служба — 21 вызов;
- остальные неэкстренные вызовы — 1231 (справочные, ложные, хулиганские и другие).
Звоните по номеру 112, если вам нужна помощь одной или нескольких экстренных служб.
Нельзя звонить на номер 112 из любопытства или для проверки связи, так как это отвлекает операторов от помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
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Дайана Хусинова