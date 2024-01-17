В городском парке Каширы провели догу-шоу «Дай лапу, друг…»

В Мострансавто поступили шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса. Они будут курсировать в Долгопрудном по маршруту №368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)».