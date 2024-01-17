В городском парке Каширы провели догу-шоу «Дай лапу, друг…»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Соревнование собак в рамках дог-шоу «Дай лапу, друг…» состоялось в каширском городском парке, питомцы продемонстрировали знание команд, сообразительность и даже чувство стиля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Собаки состязались в ловкости, воспитанности, красоте и сноровке. Вместе с питомцами в веселых стартах и модном дефиле приняли участие и их хозяева», — отмечается в сообщении.Конкурс судил кинолог Сергей Керимов. Как отметила Олеся Кожадей, Сергей помог не только выбрать победителей, но и вдохновил всех участников показать лучшее, на что они способны.
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