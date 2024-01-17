В Воскресенске построят дежурную часть полиции с кинологическим центром

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Воскресенске к февралю 2025 года появится дежурная часть с кинологическим центром. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья, сотрудники которого провел профилактический визит на место реконструкции бывшего Воскресенского колледжа.
«Работы стартовали в конце декабря. За год масштабной реконструкции перестроят три корпуса, бывшее здание общежития, подстанцию и гараж. На месте построек 1970-х годов появятся современные здания, где разместится дежурная часть, изолятор временного содержания, административный и бытовой корпуса для сотрудников полиции», – рассказали в ведомстве.Помимо этого, на участке построят кинологический центр, где будут содержать и дрессировать служебных собак. Для этого обустроят вольеры для собак и тренировочную площадку.
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Лора Луганская