Первый снег обрушил дерево на машины в Москве

15 ноября 2025, 12:36

Крупное дерево упало на машины под тяжестью первого снега на западе Москвы

Фото: istockphoto/stewmangroup

В Москве дерево рухнуло на припаркованные автомобили из‑за тяжести первого снега. Об этом пишет Telegram‑канал «360.ru».