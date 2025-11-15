Первый снег обрушил дерево на машины в Москве
Крупное дерево упало на машины под тяжестью первого снега на западе Москвы
В Москве дерево рухнуло на припаркованные автомобили из‑за тяжести первого снега. Об этом пишет Telegram‑канал «360.ru».
ЧП случилось в субботу, 15 ноября, на западе столицы. Влажные, тяжёлые осадки и резкое похолодание сделали ветви хрупкими, наледь увеличила нагрузку.
По данным источника, пострадавших нет, повреждения получили несколько машин. Сотрудники коммунальных служб уже устраняют последствия инцидента.
Накануне синоптик Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и области на выходных.
