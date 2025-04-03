В Московской области за месяц эвакуировали более 60 транспортных средств

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В марте в Подмосковье эвакуировали 60 автомобилей за неправильную парковку во дворах, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Если машины нет на месте, стоит позвонить по номеру 112 — оператор подскажет, куда её эвакуировали. Перед поездкой на спецстоянку нужно лично посетить территориальный отдел Министерства по содержанию территорий и госжилинспекции Московской области. Там оформят протокол об административном нарушении, в котором инспектор поставит отметку на выдачу авто. С копией протокола необходимо отправиться на спецстоянку и забирать машину.
Читайте также:
В 500 подмосковных домах привели в норму температуру горячей воды
Жителей Подмосковья предупредили о мошенничестве с использованием домового чата
С начала года ветеринары Подмосковья вакцинировали более 15 тысяч кошек
Дайана Хусинова