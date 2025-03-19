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Более 20 подмосковных организаций привлечены к ответственности за задержку ликвидации КГО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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Во дворах многоквартирных домов региона ежедневно ведётся мониторинг с помощью камер системы «Безопасный регион» для выявления случаев незаконного сброса крупногабаритного мусора. Если управляющая организация или муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) не устраняет скопления отходов возле подъездов в установленные сроки, им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Для оперативного реагирования на нарушения все управляющие компании и МБУ подключены к специальному чат-боту в Telegram. За последнюю неделю Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесло 21 постановление в отношении муниципальных и частных управляющих организаций, а также МБУ, на общую сумму более 1 миллиона рублей.

С момента внедрения алгоритма автоматического выявления нарушений было вынесено 237 постановлений, а сумма штрафов превысила 11,5 миллиона рублей. Кроме того, система зафиксировала 16 случаев незаконного выброса крупногабаритного мусора физическими лицами — все они привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, что выбрасывать крупногабаритные отходы во дворах многоквартирных домов, где нет специально оборудованного бункера, запрещено. В соответствии со статьёй 6.1 КоАП Московской области за такое нарушение физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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#общественный мусор
В Подмосковье прошло 280 молодёжных мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией
В Подмосковье провели более 280 мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Около 47 тыс. молодых жителей Подмосковья приняли участия в праздновании Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«По всему Подмосковью в честь памятной даты прошло более 280 праздничных мероприятий. В них участвовали свыше 47 тыс. молодых ребят», – отметила министр.
День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией отмечается 18 марта. 11 лет назад за это проголосовали более 96% жителей полуострова.

Во всех городских округах Московской области прошли концерты и фестивали, митинги, танцевальные флешмобы, викторины на знание истории, художественные выставки и кинопоказы, мастер-классы и многое другое.

Как отметили в министерстве, особенно трогательной стала акция «Севастопольский вальс», названная в честь любимого многими вальса Константина Листова на стихи Георгия Рублёва. Композиция считается неофициальным гимном Крымского полуострова.

В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка картин «Крымская весна». В экспозиции – 55 крымских пейзажей.

Более 150 молодогвардейцев Жуковского собрались на площади города. Активисты организовали танцевальный флешмоб.

Спортивно-патриотический флешмоб прошёл в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» подготовили яркие выступления. На мероприятии выступили кавалер Ордена Почёта, полковник в отставке, ветеран боевых действий, специалист по военной истории Юрий Карпунов, заслуженный лётчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян, кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих.

В молодёжном центре «Космос» в Королёве можно было проверить свои знания истории в интеллектуальной патриотической игре.

Волонтёры Рошаля провели на улицах города викторину «Загадки Тавриды». Ребята предлагали желающим угадать, какие из перечисленных ими фактов относятся к Крыму. Правильно ответившие получали открытку с фото достопримечательностей Крымского полуострова.

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В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди
18 марта 2025, 22:40

Фото: пресс-служба КРМО

Государственный индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске увеличат на 31 га. Там приступают к строительству третьей очереди, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Площадь третьей очереди составит 31 га, а суммарная площадь всего индустриального парка превысит 313 га. Инвестиции в проект оценивают в 1,4 млрд рублей. До конца года планируется провести все инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди в индустриальном парке дополнительно создадут не менее 2,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции потенциальных резидентов в создание новых предприятий уже оценивают более чем в 6 млрд рублей», – сказала Зиновьева.
Третью очередь индустриального парка оснастят необходимой инфраструктурой – инженерными сетями и транспортными развязками, которыми смогут пользоваться жители Подмосковья. Особое внимание – благоустройству территории. Помимо крупных производств, там смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса.
«Сегодня первые две очереди индустриального парка «Есипово» площадью 284 га заполнены целиком. Помимо 23 инвестпроектов, которые намерены строить новые предприятия, ещё не менее 50 инвесторов выбрали для размещения производственных площадок готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Для третьей очереди «Есипово» уже сейчас есть потенциальные инвесторы», – отметил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.
КРМО является управляющей компанией индустриального парка «Есипово»

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Каждый пятый подмосковный пенсионер участвует в проекте «Активное долголетие»
18 марта 2025, 22:08

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Более 400 тыс. жителей Московской области посещают бесплатные занятия и активности губернаторского проекта «Активное долголетие». Это каждый пятый пенсионер региона, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Как признаются наши жители, это не просто проект, а состояние души и смысл жизни. Самому старшему участнику – 97 лет. Мы с каждым годом стараемся удивить бабушек и дедушек новыми активностями – сап-сёрфингом, парапланами. Этот год не станет исключением: летом участников ждут новые активности», – поделилась вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в министерстве, в регионе проживают свыше 2,1 млн людей старшего возраста. В каждом городском округе работают клубы «Активного долголетия». Всего их 68. В клубах представлено более 30 направлений для творчества и спорта, свыше 75 туристических маршрутов, 120 достопримечательностей для экскурсий.

В клубах проекта работают специалисты соцзащиты, которые консультируют по мерам поддержки и возникающим вопросам. Консультацию можно получить даже в перерыве между занятиями.

В Минсоцразвития напомнили, что участниками проекта могут стать мужчины старше 60 лет и женщины старше 55. Ознакомиться с активностями и записаться на ближайшее занятие можно на портале.

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Подмосковные росгвардейцы отметили День воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2025, 21:32

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в тематических мероприятиях по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В Химках росгвардейцы вместе с представителями администрации города, волонтёрами и местными жителями провели масштабный флешмоб. Символом стал российский триколор площадью более 50 кв. м, развёрнутый участниками. Проект подчеркнул значимость этого исторического события для всей страны и стал ярким выражением патриотизма», – говорится в сообщении.
К праздничным мероприятиям присоединились сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны. Они организовали тематический урок в детской городской библиотеке им. А. П. Гайдара.

В Шатурском парке культуры и отдыха кадеты «Гвардейского класса» выступили на концерте с патриотическими стихами.

Договор о вхождении полуострова и города Севастополя в состав Российской Федерации был подписан 11 лет назад. 16 марта 2014-го в Крыму и Севастополе прошёл общенародный референдум, на котором за это проголосовало подавляющее большинство жителей. Помимо этого, было принято обращение к России с просьбой о принятии Крыма и Севастополя в состав страны на правах субъектов Федерации.

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#патриотизм
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Подмосковный общественный транспорт начали готовить к тёплому сезону
18 марта 2025, 21:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области стартовала ежегодная подготовка общественного транспорта к весенне-летнему сезону. Всего в этом году подготовят более 9,4 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Каждый год для безопасности жителей в начале весны все работающие в Подмосковье перевозчики готовят свои транспортные средства к тёплому сезону. В этому году специалисты проведут осмотр свыше 9,4 тыс. единиц техники. Это 9 тыс. автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и свыше 350 электропоездов. Особое внимание – системам, обеспечивающим безопасность пассажиров. Завершить подготовку планируют в мае», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По данным ведомства, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и кондиционирования. Проверку проходит электрооборудование, световая сигнализация, фары, стеклоочистители и стеклоомыватели. Повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, так как в жару они испытывают высокие температурные нагрузки. Помимо этого, проверяют работу подъёмников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости ремонтируют напольное покрытие, сидения, двери и люки в салонах.

Для подготовки трамваев проведут ревизию и замену люков, крышек панелей, автоматических выключателей и стеклоочистителей. Также отрегулируют рельсовые тормоза, соленоиды и тормозные механизмы вагонов. Автоматические стрелки в местах подтоплений переведут на ручной режим, осмотрят кабельные трассы.

В ходе осмотра электропоездов специалисты ЦППК и МЖД особое внимание уделяют работе систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдения, связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещения салонов и тамбуров. Специалисты подготовят поезда «Иволга» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.

Помимо этого, в рамках подготовки проводят дополнительные инструктажи водителей и машинистов.

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