Более 20 подмосковных организаций привлечены к ответственности за задержку ликвидации КГО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Во дворах многоквартирных домов региона ежедневно ведётся мониторинг с помощью камер системы «Безопасный регион» для выявления случаев незаконного сброса крупногабаритного мусора. Если управляющая организация или муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) не устраняет скопления отходов возле подъездов в установленные сроки, им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
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