В Госавтоинспекции сегодня работают почти 90,5 тыс. человек

Фото: телеграм-канал ГУ ГИБДД РФ по МО
В рядах ГАИ сегодня служат без малого 90,5 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба подмосковной дорожной полиции к 88-летию Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
«Госавтоинспекция сегодня – мобильная, технически оснащённая служба полиции, способная успешно решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В её рядах насчитывается более 90,4 тыс. человек, свыше 62,3 тыс. из которых – в дорожно-патрульной службе», – говорится в сообщении.В нём также сказано, что сотрудники Госавтоинспекции зимой и летом, без выходных и праздников обеспечивают безопасность граждан на дорогах страны. Работа требует не только твёрдых профессиональных знаний, умений и навыков, но и выдержки, мужества, отваги.
Сейчас Госавтоинспекция находится на новом этапе развития.
«В России в последние 20 лет сформирован и реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапному снижению смертности в ДТП. Принимаются меры для повышения защищённости участников дорожного движения. Совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно выезжают в новые регионы, помогают коллегам, приводят нормативно-правовую базу в соответствие с российскими стандартами.
Сегодня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата считается точкой отсчёта в истории отечественной ГАИ.
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Лора Луганская