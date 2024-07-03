В Госавтоинспекции сегодня работают почти 90,5 тыс. человек

Капитальный ремонт здания детского сада №65 ведётся в Одинцове, в настоящее время работы выполнены на 40%. Для того, чтобы обновлённый детсад соответствовал современным нормам, пришлось увеличить объём переделок. Об этом рассказал гендиректор компании-подрядчика «Интеграл» Владимир Горошко, передаёт корреспондент Никита Сморкалов.