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В Госдепе призвали американцев отказаться от поездок в Россию

Госдеп призвал американцев не ездить в Россию из-за якобы «угрозы задержания»
21 февраля 2024, 23:56
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер призвал американцев не ездить в Россию ни по каким причинам, ссылаясь на «угрозу задержания».
«Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», – заявил чиновник на брифинге с журналистами.

Миллер добавил, что США продолжат добиваться консульского доступа к российским гражданам и лицам с американским гражданством, задержанным в России.


По его словам, в настоящее время у США не так много регулярных контактов с российскими властями, но американское «посольство продолжает поднимать на регулярной основе поднимать этот вопрос».

Посол также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения задержанных в России граждан США, которые, по мнению американских властей, содержатся под стражей незаконно.

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#политика
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Глава ВОЗ назвал Газу зоной смерти
Глава ВОЗ: Газа превратилась в зону смерти, гуманитарная ситуация бесчеловечна
22 февраля 2024, 00:51

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

На брифинге в Женеве глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил озабоченность по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, назвав ее «зоной смерти», передает РИА Новости.
Он отметил, что большая часть территории была разрушена, множество людей погибли или получили ранения. Уровень острого недоедания в регионе резко возрос, подвергая опасности еще больше жизней.

Глава ВОЗ подчеркнул, что ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация продолжают ухудшаться, и назвал условия жизни в анклаве бесчеловечными.

В январе Международный суд ООН в Гааге принял промежуточное решение по иску ЮАР относительно Израиля в связи с предполагаемым геноцидом в секторе Газа. Суд потребовал от Израиля предпринять меры для предотвращения геноцида, наказывать за призывы к геноциду палестинцев и обеспечить гуманитарную помощь местным жителям. Однако суд не потребовал прекращения военной операции в секторе Газа, о чем просила ЮАР.

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В Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
МЧС: в Петербурге две женщины и трое детей пострадали при пожаре в жилом доме
22 февраля 2024, 00:45

Фото: iStock/Suwanb

При возгорании в 9-этажном доме на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге пострадали две женщины и трое детей, сообщает городская служба МЧС.
Инцидент произошел в среду вечером, когда на лестничной клетке 2-го этажа загорелись электрощит и интерьер на площади около 6 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован в 19:56, при этом из здания эвакуировали 37 человек.

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Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA
Путин посоветовал Аршавину поговорить с Миллером о создании футбольного симулятора
21 февраля 2024, 23:58

Фото: телеграм-канал Павла Зарубина

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение бывшего футболиста «Зенита» Андрея Аршавина о создании аналога компьютерного симулятора FIFA (теперь EA FC).
«Есть такое предложение, которое я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут играть наши ребята за свою национальную команду, в командах РПЛ и регионов. Потому что, естественно, в иностранных аналогах такого нет», — приводит слова Аршавина журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Аршавин добавил, что подобная игра могла бы сохранить интерес к футболу у молодых ребят, так как многие сейчас, по его словам, сидят в компьютерах и живут в виртуальном мире.

«А что надо сделать? Поговорите с Алексеем Борисовичем Миллером», — посоветовал ему Путин.
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Главу Всероссийского общества глухих арестовали за растрату
Суд арестовал до апреля главу Всероссийского общества глухих Иванова за растрату
21 февраля 2024, 23:44

Фото: iStock/Zolnierek

Мещанский суд Москвы установил арест до апреля в отношении главы Всероссийского общества глухих Станислава Иванова по обвинению в растрате, передает РИА Новости.
«Мера пресечения в отношении президента ОООИ ВОГ Иванова Станислава Александровича и других фигурантов, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), была избрана постановлением Мещанского районного суда города Москвы», — отметили в суде.
По данным источника из инстанции, Иванов и группа лиц предположительно осуществили растрату через отчуждение недвижимого имущества организации по недооцененной стоимости, причинив значительный ущерб. Сумму ущерба в суде не назвали. Иванов будет находиться под стражей до 8 апреля.

Помимо Иванова, были задержаны первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ и председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники Аппарата Всероссийского общества глухих.

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ЕС ввел новые антироссийские санкции против почти 200 компаний и физлиц
Reuters: ЕС включил в список антироссийских санкций около 200 компаний и физлиц
21 февраля 2024, 23:38

Фото: iStock/sinonimas

Евросоюз утвердил 13-й пакет антироссийских санкций, передает Reuters. Согласно данным агентства, в этот список включены около 200 компаний и физических лиц, хотя новых отраслевых ограничений не было предложено.
Ожидается, что новый пакет санкций будет включать около 200 компаний и физических лиц, но не будет вводить новых отраслевых мер.

Тем временем, Евросоюз начал дискуссию о 14-м пакете санкций в отношении России. По данным интернет-портала EUObserver, в этот список войдут три китайские компании: Guangzhou Ausay Technology, Shenzhen Biguang Trading и Yilufa Electronics.

Предполагается, что новые ограничения также затронут министра обороны КНДР и российские компании, которые, по мнению Брюсселя, участвуют в поставках боеприпасов из Северной Кореи.

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Путин вместе с Аршавиным и Валиевой открыл первые «Игры будущего»
Президент Путин прибыл на церемонию открытия «Игр будущего» в Казани
21 февраля 2024, 23:21

Фото: сайт Кремля

В Казани президент России Владимир Путин открыл первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» в выставочном центре «Казань-Экспо». В своей речи он подчеркнул, что эти игры — важный вклад России в мировую спортивную общность и символ свободы от политических влияний.
В президентской ложе на церемонии присутствовали известные российские спортсмены, такие как олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин, а также дисквалифицированная фигуристка Камила Валиева.

Главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской также присутствовали на мероприятии.

Турнир «Игры будущего» продлится с 21 февраля по 3 марта 2024 года и включает в себя 21 инновационную дисциплину, объединяющую физические и цифровые технологии виртуальной или дополненной реальности. Более 2000 спортсменов из разных стран примут участие в соревнованиях.

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Застрявшие на борту судна в Мозамбике российские моряки вернулись в РФ
Застрявшие на борту судна в Мозамбике моряки вернулись в Россию
21 февраля 2024, 23:03

Фото: РИА Новости/ Александр Кряжев

Российские моряки, которые оказались на брошенном владельцами рыболовном судне в порту столицы Мозамбика Мапуту, вернулись в РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.
Российских граждан удалось вернуть на родину благодаря содействию Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами, пояснили в ведомстве.

Там добавили, что представители обслуживающей судно компании требовали от владельца оплатить расходы на его содержание, отказываясь оформлять морякам документы для въезда и выезда из страны и сдав их паспорта были в местную миграционную службу.

Двое россиян провели на борту траулера Volopas, который плыл под флагом Камеруна, несколько месяцев. Ранее стало известно, что владелец судна перестал выделять средства на его содержание, что привело к долгам перед обслуживающими компаниями и службами порта Мапуту.

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Петербуржцы назвали главные качества настоящего мужчины
Опрос: Петербуржцы ценят смелость и честность
21 февраля 2024, 22:31

Фото: istockphoto.com/Andrea Migliarini

Опрос издания «Петербургский дневник» показал, что жители Северной столицы ценят в мужчинах такие качества, как мужественность, честность, смелость и преданность.
«Мужественный, сильный. защищает тебя и во всём поддерживает», – приводит «Петербургский дневник» слова одной из опрошенных – ассистентки стоматолога Анны.

А, к примеру, студент Александр отметил такие важные мужские качества, как преданность и готовность защищать.

Отмечается, что опрос был проведён изданием к 21 Февраля.

Ранее другой опрос SimpleWine показал, что 69% респондентов отметили, что положительно относятся к алкогольным подаркам. Отмечалось, что в опросе речь шла о подарках на гендерные праздники – 23 Февраля и 8 Марта.

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#опрос
#праздники
#общество
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Синоптик раскрыл, будет ли тепло в марте
Вильфанд: вероятность теплого марта в Центральной России крайне мала
21 февраля 2024, 21:09

Фото: iStock/possum1961

Март 2024 года в Центральной России не окажется теплым. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции по вопросам погоды.
Он отметил, что многие россияне с начала марта ждут потепления, однако «в наших широтах» весны в этот месяц ожидать не стоит.

«Вероятность того, что март будет очень теплым, очень мала. Все-таки март — это зимний месяц, от этого никуда не деться, надо к этому раз и навсегда привыкнуть», — заявил метеоролог.

При этом метеоролог добавил, что в ближайшие праздничные выходные погода будет теплой, такой же, как и в конце марта.

Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что метеорологическая весна, по предварительным прогнозам, наступит в Москве после дня весеннего равноденствия, 20 марта.

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