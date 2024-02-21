В Госдепе призвали американцев отказаться от поездок в Россию

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Пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер призвал американцев не ездить в Россию ни по каким причинам, ссылаясь на «угрозу задержания».
«Ни один американский гражданин не должен рассматривать возможность поездки в Россию по какой бы то ни было причине, потому что он подвергается риску задержания», – заявил чиновник на брифинге с журналистами.
Миллер добавил, что США продолжат добиваться консульского доступа к российским гражданам и лицам с американским гражданством, задержанным в России.
Посол также заявил, что Вашингтон продолжит добиваться освобождения задержанных в России граждан США, которые, по мнению американских властей, содержатся под стражей незаконно.
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Александр Климов