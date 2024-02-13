«Отказались от управления»: Европа окончательно передала «штурвал» США

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Европейские страны окончательно отдали управление геополитикой в руки США, об этом пишет испанская газета Mundo.
«Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге», — заявил автор статьи.
В издании напомнили, что бывший американский лидер Дональд Трамп уже заявлял, что Европа не платит достаточных взносов за оборону стран Североатлантического альянса.
Однако, в Mundo подчеркнули, что прямо сейчас вокруг Европы вспыхнуло много глобальных проблем, таких как миграция и конфликт в секторе Газа.
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