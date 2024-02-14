Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта

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Вашингтон не вел переговоров с Россией о прекращении украинского конфликта и не собираются этого делать без участия Киева. Об этом заявили в Госдепартаменте США.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что верны принципу «ничего об Украине без Украины», а также сообщили, что не поддержали бы решение Киева уступить территории. Также в Госдепартаменте назвали мнение о том, что путь к миру на Украине лежит через Вашингтон, ошибочным.
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Александр Бойцов