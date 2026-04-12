В Госдуме анонсировали новую выплату для семей с детьми с 1 июня 2026 года

12 апреля 2026, 13:52

Депутат Чаплин: семьи с двумя детьми получат налоговый кешбэк с 1 июня 2026 года

Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал о новой налоговой выплате для семей с детьми. С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на ежегодную семейную выплату, которую уже называют «налоговым кешбэком».





В беседе с RT Чаплин сообщил, что право на выплату имеют работающие родители (в том числе усыновители, опекуны, попечители) с двумя и более детьми.

«Дети должны быть гражданами РФ в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если обучаются очно). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума», — объяснил он.