В Госдуме анонсировали новую выплату для семей с детьми с 1 июня 2026 года

Депутат Чаплин: семьи с двумя детьми получат налоговый кешбэк с 1 июня 2026 года
Депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал о новой налоговой выплате для семей с детьми. С 1 июня 2026 года Социальный фонд России начнёт принимать заявления на ежегодную семейную выплату, которую уже называют «налоговым кешбэком».
В беседе с RT Чаплин сообщил, что право на выплату имеют работающие родители (в том числе усыновители, опекуны, попечители) с двумя и более детьми.
«Дети должны быть гражданами РФ в возрасте до 18 лет (или до 23 лет, если обучаются очно). При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума», — объяснил он.Депутат уточнил: родители должны иметь доход, с которого уплатили НДФЛ за год, предшествующий обращению. Самозанятые и ИП на спецрежимах без трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, претендовать на выплату не смогут.
Расчёт выглядит так: уплаченный НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разницу между фактическим налогом (13% или 15%) и этой суммой вернут. Приём заявок продлится с 1 июня до 1 октября 2026 года.