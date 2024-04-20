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США призвали Европу снизить налоги на доходы от российских замороженных активов

20 апреля 2024, 17:30
Фото: iStock/Irina Gutyryak

Фото: iStock/Irina Gutyryak

США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха, занимающегося курированием вопросов мировой экономики.

Он заявил, что такие меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.

Помимо того, что важно учитывать, где активы инвестируются, не менее важен уровень их обложения налогом. Доходность, которую приносит каждое евро от этих активов, необходимо довести до максимума, чтобы в полной мере оказывать поддержку Украине, подчеркнул Сингх.



Также он добавил, что заёмщики должны получить гарантии возвращения средств. Этого можно добиться, зарезервировав на эти цели процент от доходов. Однако такое предложение нелегко согласовать в Европе из-за его противоречивости.

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#налоги
#активы
#украина
Сербия выступила против резолюции о геноциде в Сребренице на ГА ООН
Брнабич: голосование по резолюции по Сребренице угрожает авторитету ООН
20 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на предстоящей Генассамблее ООН может грозить обесцениванием работы и авторитета ООН и термина «геноцид». Об этом в ходе брифинга заявила бывший премьер-министр, председатель парламента Сербии Ана Брнабич.
Она подчеркнула, что появление резолюции в повестке Генассамблеи ООН приведёт к тому, что такой серьёзный вопрос впервые решат путём простого голосования. Тема геноцида уже дважды появлялась в повестке, и оба раза была принята при консенсусе.

При этом, с момента событий в Сребренице крупнейшие авторитеты по вопросам геноцида, Холокоста и военных преступлений, например, израильские историки Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, утверждают, что в регионе не было геноцида, а наблюдалось исключительно военное преступление.

Брнабич утверждает, что такой подход к вопросам приведёт к полной утрате первоначального значения термина «геноцид». Также она указала на желание некоторых лиц полностью лишить какого-либо значения это слово.

Кроме того, политик заявила, что решение серьёзной многолетней проблемы простым голосованием разрушает ООН.

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#сербия
#оон
#политика
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На Украине призвали запретить Telegram
Депутат Рады Потураев призвал ввести военную цензуру, запретив Telegram
20 апреля 2024, 16:13

Фото: iStock/Urupong

Украинским властям необходимы полномочия, которых удастся добиться при введении военной цензуры в стране, с таким заявлением выступил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев в эфире YouTube-канала «Телеграф».
«Я, как глава комитета, вынужден задумываться в том числе и про военную цензуру. Потому что военная цензура это же не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия», — выразил свою позицию Потураев.

По его словам, эти полномочия необходимы для установления людей, которые рассказывают о коррупции в стране, а также о том, что сотрудники украинских военкоматов хватают мужчин прямо на улицах и отправляют их воевать без подготовки.

Ранее представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram является угрозой для безопасности страны.

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#украина
#telegram
#сво
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Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка
Британия объявила о начале производства нового танка Challenger 3
20 апреля 2024, 15:45

Фото: iStock/Dmitry Andreev

В Великобритании начали производство новейшего танка Challenger 3. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства на своем сайте.

Работы ведутся на заводе Rheinmetall. В настоящее время выпущено уже 8 прототипов модели.

Всего в армию Великобритании планируется поставить 148 моделей танка. Challenger 3 будет находиться на вооружении Британии до 2040 года.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения специальной военной операции заметили танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн.

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#танк
#великобритания
#оружие
#армия
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Пашинян высказался о встрече с Путиным и другими российскими коллегами
Пашинян указал на отсутствие планов не встречаться с представителями власти РФ
20 апреля 2024, 14:58

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет планов не встречаться с представителями российской власти. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва» заявил, что надеется на контакты Пашиняна и президента России Владимира Путина, в ходе которых можно будет обсудить армяно-российские отношения без вмешательства западных недоброжелателей.

Пашинян заявил, что встреча с российским главой и иными представителями власти будет, поскольку нет планов не встречаться. Однако в данный момент неизвестно, когда это произойдёт.

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#никол пашинян
#армения
#россия
#сотрудничество
#встреча
#переговоры
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В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах
Гарибашвили: закон об иноагентах упразднят в Грузии, когда её позовут в ЕС
20 апреля 2024, 14:44

Фото: iStock/uskarp

Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда Евросоюз предложит стране членство. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
Он подчеркнул, что в настоящее время Грузия пока не готова стать членом Евросоюза, а он, в свою очередь, пока не рассматривает расширение. Однако в случае изменения этой ситуации и приглашения Грузии в ЕС, закон об иноагентах можно будет отменить, пересмотреть или заменить новым.

В минувшую среду грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он вызвал критику со стороны руководства Евросоюза. В Брюсселе заявили, что с такими законами страну вряд ли позовут стать частью ЕС. В самой стране ежедневно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.

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#грузия
#евросоюз
#закон
#иностранный агент
#политика
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Премьер Финляндии попросил у Евросоюза денег для приграничных с РФ регионов
Премьер Финляндии Орпо попросил денег у ЕС для регионов у границы с РФ
20 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/rarrarorro

Финский премьер Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег для помощи регионам, расположенным у закрытой Финляндией в одностороннем порядке границы с Россией. Об этом сообщает Reuters.

По словам Орпо, Восточная Финляндия якобы сильно пострадала в экономическом плане в результате «действий РФ». Премьер-министр выразил надежду на оказание ​финансовой помощи в ближайшем будущем.

Напомним, в ноябре прошлого года власти Финляндии приняли решение закрыть до 18 февраля 2024 года 4 КПП пересечения из 4 на границе с Россией. 19 ноября финские власти закрыли пятый КПП — «Вартиус». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что из-за отсутствия диалога с Хельсинки Москва, скорее всего, не сможет повлиять на ситуацию с закрытием Финляндией всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.

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#москва
#министр
#финляндия
#рф
#евросоюз
#деньги
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NI: РФ получит преимущество перед Западом благодаря модернизации «Белого лебедя»
NI: благодаря бомбардировщику Ту-160М2 Россия получил преимущество перед Западом
20 апреля 2024, 14:33

Фото: сайт Кремля

Россия может получить преимущество перед странами Запада благодаря бомбардировщику Ту-160М2. Об этом сообщил обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт.
Он рассказал, что в настоящее время российский самолёт Ту-160М, также известный под названием «Белый лебедь», проходит модернизацию до версии Ту-160М2. В ходе этой доработки он будет оснащён современными системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоуправлением последнего поколения.

Модернизация бомбардировщика указывает на активное развитие российской оборонной промышленности. Когда Ту-160М2 начнёт наступательные операции на фронте, то Запад столкнётся с серьёзными проблемами для своих оборонных стратегий.

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#россия
#самолет
#модернизация
#запад
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Путин поручил направлять средства от ОМС на зарплаты медработникам
20 апреля 2024, 14:11

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через систему обязательного медицинского страхования (ОМС), на зарплаты медработникам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что предполагается направлять дополнительные средства из тех, что были получены в результате выравнивания медицинских тарифов.

Приоритет распространяется на выплату зарплат врачам медицинских учреждений первичного звена здравоохранения, включая медработников из сельской местности

Доклад о реализации поручения до 1 сентября должен предоставить премьер-министр России Михаил Мишустин.

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#зарплата
#медработники
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В МИД Приднестровья раскритиковали заявления Молдавии о российских миротворцах
20 апреля 2024, 13:42

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев раскритиковал заявления молдавских властей о том, что российские миротворцы мешают привлечению инвестиций. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По его словам, если у Молдавии возникли сложности с привлечением инвестиций или трудности в каких-то других областях, то обвинять в этом российских миротворцев – это попытка «переложить с больной головы на здоровую».

Игнатьев добавил, что российские миротворцы находятся в Приднестровье только для того, чтобы сохранять мир и спокойствие на берегах Днестра.

Глава МИД добавил, что любые вопросы по поводу вывода российских войск будут обсуждаться только после окончательного урегулирования молдово-приднестровского конфликта.

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#молдова
#россия
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#мид
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