США призвали Европу снизить налоги на доходы от российских замороженных активов

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США призвали европейских регуляторов снизить налоги на доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на зампомощника президента США по нацбезопасности Далипа Сингха, занимающегося курированием вопросов мировой экономики.
Он заявил, что такие меры позволят высвободить до 50 миллиардов долларов.
Помимо того, что важно учитывать, где активы инвестируются, не менее важен уровень их обложения налогом. Доходность, которую приносит каждое евро от этих активов, необходимо довести до максимума, чтобы в полной мере оказывать поддержку Украине, подчеркнул Сингх.
Также он добавил, что заёмщики должны получить гарантии возвращения средств. Этого можно добиться, зарезервировав на эти цели процент от доходов. Однако такое предложение нелегко согласовать в Европе из-за его противоречивости.
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Анастасия Чинкова