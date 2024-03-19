В Госдуме анонсировали рассылку электронных повесток в России

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Электронные повестки в военкомат будут рассылать россиянам во время весеннего призыва. Об этом заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет «РБК».
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны провести осенний призыв в 2024-м с использованием электронного реестра военнообязанных и реестра повесток. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказал мнение, что электронные повестки будут приходить и во время весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля до 15 июля.
Депутат уточнил, что основным способом оповещения мужчин о призыве по-прежнему остается традиционная бумажная повестка. Он также отметил, что солдаты срочной службы не будут отправляться в зону российско-украинского вооруженного конфликта.
Прошлой весной был принят обширный перечень поправок к закону «О воинской обязанности и военной службе». Учет военнообязанных по новым правилам будет вестись автоматически, а повестки будут приходить с помощью портала «Госуслуги».
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Депутат уточнил, что основным способом оповещения мужчин о призыве по-прежнему остается традиционная бумажная повестка. Он также отметил, что солдаты срочной службы не будут отправляться в зону российско-украинского вооруженного конфликта.
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Мария Федоровцева