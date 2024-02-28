В Ростовской области мигрантам выдали повестки в военкомат в ходе рейда

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В Ростовской области провели рейд о соблюдении требований российского закона по постановке на воинский учёт среди новоиспеченных россиян. Об этом сообщило Военное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
В ходе рейда сотрудники МВД выявили нарушения у 36 человек из проверенных 175. У них отсутствовали отметки о постановке на воинский учет. Всем им выдали повестки в военкомат.
При этом российское законодательство предусматривает обязательную постановку на учет после получения гражданства России. Однако многие новоиспеченные россияне часто закон «О воинской обязанности и военной службе» игнорируют.
При этом семь человек выдворят из страны за нарушение миграционного законодательства, ещё 15 лиц привлекут к административной ответственности.
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При этом российское законодательство предусматривает обязательную постановку на учет после получения гражданства России. Однако многие новоиспеченные россияне часто закон «О воинской обязанности и военной службе» игнорируют.
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Элина Позднякова