В Госдуме допустили полный запрет соцсетей для детей до 14 лет

30 июня 2026, 20:48

Депутат Свинцов: дети до 14 лет не должны пользоваться соцсетями

Фото: Istock/monkeybusinessimages

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил полный запрет соцсетей для детей до 14 лет.





В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что это оградит несовершеннолетних от деструктивного контента.

«Я считаю, что надо полностью ограничить детей до 14 лет от социальных сетей. С 14 до 16 лет можно открыть доступ в легальные соцсети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники». Но сама платформа обязана будет фильтровать информацию и не допускать никакой агрессивный контент», — заявил Свинцов.