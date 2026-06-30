В Госдуме допустили полный запрет соцсетей для детей до 14 лет
Депутат Свинцов: дети до 14 лет не должны пользоваться соцсетями
Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов допустил полный запрет соцсетей для детей до 14 лет.
В беседе с NEWS.ru парламентарий заявил, что это оградит несовершеннолетних от деструктивного контента.
«Я считаю, что надо полностью ограничить детей до 14 лет от социальных сетей. С 14 до 16 лет можно открыть доступ в легальные соцсети, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники». Но сама платформа обязана будет фильтровать информацию и не допускать никакой агрессивный контент», — заявил Свинцов.При этом он добавил, что 16 лет доступ может стать более открытым. По словам политика, владельцы соцсетей должны нести ответственность за незаконную деятельность на платформах под угрозой крупных штрафов.
Депутат не исключил введения такого запрета в России в ближайшие пару лет. Он отметил, что это мировой тренд, который уже поддержали Австралия, Великобритания и Казахстан.