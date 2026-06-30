В России могут начать выдавать льготные кредиты под 5–7% на свадьбы

30 июня 2026, 19:10

Общественник Иванов предложил выдавать россиянам льготные кредиты на свадьбы

Фото: iStock/marchmeena29

В России стоит начать выдавать льготные кредиты на свадьбу под 5–7% годовых в качестве мер поддержки для улучшения демографии и укрепления традиционных ценностей в стране. Такое предложение сделал заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов.





По его словам, средняя стоимость организации праздника в честь бракосочетания в больших российских городах составляет порядка одного–двух миллионов рублей. При этом многие пары вынуждены брать для этого кредиты под большие проценты или откладывать торжество на более благоприятное время.





«Я предлагаю ввести специальный льготный кредит на организацию свадьбы. Ставка — не более 5–7% годовых, что в разы ниже рыночных потребительских кредитов, сопоставимо с ипотечными программами. Лимит — до 500–700 тысяч рублей, что покрывает базовые свадебные расходы. Срок — до пяти лет», — уточнил Иванов в разговоре с изданием «Абзац».