Хуснуллин назвал условие для массовой ипотеки в России
Хуснуллин: если ставка опустится ниже 10%, ипотека в России станет массовой
Ипотека в стране снова станет массовой только при снижении ставок ниже 10% годовых.
Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на бизнес-форуме «Россия — Оман». Его цитирует ТАСС.
По оценке чиновника, массовый спрос возникнет при уровне ставок 5-6%. При этом, несмотря на текущую ключевую ставку в 16,5%, рынок начал оживать. Доля рыночной ипотеки в 2025 году составила минимальные 18%.
«А без рынка ипотеке, конечно, развиваться тяжело», — сказал Хуснуллин.