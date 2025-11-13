Хуснуллин назвал условие для массовой ипотеки в России

13 ноября 2025, 15:48

Хуснуллин: если ставка опустится ниже 10%, ипотека в России станет массовой

Фото: istockphoto/sommart

Ипотека в стране снова станет массовой только при снижении ставок ниже 10% годовых.





Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, выступая на бизнес-форуме «Россия — Оман». Его цитирует ТАСС.



По оценке чиновника, массовый спрос возникнет при уровне ставок 5-6%. При этом, несмотря на текущую ключевую ставку в 16,5%, рынок начал оживать. Доля рыночной ипотеки в 2025 году составила минимальные 18%.





«А без рынка ипотеке, конечно, развиваться тяжело», — сказал Хуснуллин.

