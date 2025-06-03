В Госдуме хотят полностью запретить продажу вейпов

03 июня 2025, 16:47

Депутат Леонов: продажа вейпов должна быть запрещена в кратчайшие сроки

Фото: iStock/Benjamin Robinson

Вопрос запрета продажи вейпов должен быть решен в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов.





Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты готовы поддержать полный запрет продажи вейпов, если правительство РФ выступит с подобной инициативой.





«В Госдуме мы считаем, что необходимо запрещать продажу вейпов, запрещать в целом. Не знаю насчет производства в России, но оборот вейпов должен быть запрещен, чтобы это была продукция незаконная для продажи. В целом, и онлайн продажи, оффлайн продажи — как угодно», — заявил Леонов «Газете.Ru».

«Было большое исследование американских пульмонологов, которые сказали, что, хотя бы однажды выкурив сигарету в виде вейпа, происходит повреждение лёгких, фиброз лёгких наступает практически сразу», — пояснил специалист.