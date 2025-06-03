В Госдуме хотят полностью запретить продажу вейпов
Депутат Леонов: продажа вейпов должна быть запрещена в кратчайшие сроки
Вопрос запрета продажи вейпов должен быть решен в кратчайшие сроки. Такое заявление сделал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты готовы поддержать полный запрет продажи вейпов, если правительство РФ выступит с подобной инициативой.
«В Госдуме мы считаем, что необходимо запрещать продажу вейпов, запрещать в целом. Не знаю насчет производства в России, но оборот вейпов должен быть запрещен, чтобы это была продукция незаконная для продажи. В целом, и онлайн продажи, оффлайн продажи — как угодно», — заявил Леонов «Газете.Ru».
Он добавил, что сейчас депутаты ждут соответствующую инициативу от российского правительства. Парламентарий напомнил, что вейпы несут колоссальный вред здоровью, и подчеркнул, что в ГД сделают все, чтобы решить вопрос с запретом их продажи в кратчайшие сроки.
В свою очередь врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с RT отметил, что вейпы вреднее сигарет.
«Было большое исследование американских пульмонологов, которые сказали, что, хотя бы однажды выкурив сигарету в виде вейпа, происходит повреждение лёгких, фиброз лёгких наступает практически сразу», — пояснил специалист.
По словам Кондрахина, вейпы повреждают легкие, а организм страдает от интоксикации.